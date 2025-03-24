Coldplay門票印錯今起可換飛 歌迷處理半小時仍未成功

英國樂隊Coldplay演唱會印錯門票事件，受影響觀眾今日(24日)起獲安排換門票。但有歌迷表示在換票點等待半小時仍未能成功取新門票，大感無奈呻麻煩。Cityline表示，正探索速遞門票換領服務，並會退回每張票150港元服務費。

Cityline在香港分別設7個指定服務點提供換票服務，包括北角、太子、大圍及機場等，大部分是順豐站。另在在深圳和廣州各設一個換票點。東網記者今午約2時半在大圍換票點視察，留意到只有零星歌迷換票。他們要先出示舊門票予職員驗證及登記，並等待資料上傳系統後，才能在自助服務機輸入取票編碼及密碼領取新門票。

不過歌迷陳先生在登記舊門票後，等候半小時仍未能成功換票，只能在服務機不斷嘗試，並等待職員協助跟進。對於換票安排，他大呻麻煩。另有歌迷在太子換票點辦理手續，指Cityline並非新成立，質疑為何出現如此大問題，共望不要再重複犯錯。深圳歌迷更稱安排影響其心情，或許不在敢來港看演唱會。

Cityline則在社交平台上載短片，由人工智能客戶服務部代表就1,399港元的企位門票上的資料偏差致歉，並指正研究提供速遞門票換領服務，而受影響觀眾由即日起至下月7日換票，並會退還150港元購票手續費。