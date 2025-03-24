打工仔去年人工中位數2.05萬元　35至44歲時薪97.2元蟬聯最高

香港打工仔女去年中人工較前年有所上升。政府統計處今日(24日)公布，香港僱員去年5月至6月的每月工資中位數為20,500港元，較前年同期的19,800港元高出3.6%；至於去年5月至6月的每小時工資中位數為82.9港元，較前年同期的中位數80.1港元高3.5%。政府指，比較去年與前年的每月工資的變動，可以有效反映在該兩年間僱員所收取的薪酬的變化。

在去年5月至6月，男性僱員的每小時工資中位數為93.3港元，而女性僱員則為73.2港元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，為97.2港元；其次是介乎25歲至34歲僱員的86.7港元；以及介乎45歲至54歲僱員的83.9港元。

按行業分類，金融及保險與教育及公共行政去年5月至6月賺最多，每月工資中位數為32,800港元，較前年同期分別增加3.7%及3.2%；其次是「電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動」，月薪中位數為31,000港元，按年上漲4%。至於去年5月至6月每月工資中位數最低是零售的14,500港元。