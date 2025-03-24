啟用首月總起降量逾3.3萬架次　機場三跑整體借貸成本情況穩健

香港國際機場的三跑道系統去年11月底正式啟用，實現三條跑道同時運作。機管局今日(24日)表示，去年12月，即三跑道系統投入運作後的首個整月，香港國際機場共錄得飛機起降量達33,550架次，按年上升12.5%，於個別日子甚至超越新冠疫情前的水平，於農曆新年假期期間，香港國際機場於高峰日每天處理的客運量約20萬人次，回復至疫情前的水平。

香港機場管理局向立法會經濟事務委員會提交文件，指隨着三跑道系統投入運作，機管局正與業務夥伴密鑼緊鼓展開籌備工作，按客運需求分階段啟用新的客運設施。當中在機管局成立的專責小組的指導及監督下，相關政府部門、航空公司、客運服務代理及其他相關持份者正全力準備，以達成於今年年底起分階段啟用擴建的二號客運大樓的目標。機管局正為旅客登記設施、旅客捷運系統、行李處理系統等制訂全面的熟習、培訓及演習計劃，並將安排演練以練習及測試緊急應變計劃。

機管局稱，作為三跑道系統項目首個啟用的客運設施，供遊客及本地旅遊車使用的二號客運大樓旅遊車候車大堂計劃於今年第四季啟用。這將騰出現時一號停車場旅遊車停候區的空間供需求日益增長的私家車使用，從而紓緩一號客運大樓於繁忙時間的交通負荷。機管局將於下一階段啟用二號客運大樓的旅客離境設施，包括二號客運大樓的離境大堂及相關設備，而其餘的設施亦會相繼啟用。機管局會透過專責小組及其他相關平台，繼續與相關政府部門及機場持份者緊密合作，為新客運設施制訂啟用時間及計劃。

機管局又透露，截至今年3月，估計總淨借貸維持在1,300億港元以下，整體借貸成本約每年3.5厘，形容情況保持穩健，並維持在機管局及其財務顧問評估的可承受債務水準範圍之內。當局相信，隨香港機場航空交通量全面復甦，以及資本開支在三跑道系統啟用後減少，料其淨借貸會漸趨穩定並在中期逐步下降。