兩歲半女童遭獨留公園　印尼女還押至4.24再訊

一名兩歲半女童於去年6月被人發現獨自在洗衣街兒童遊樂場內徘徊，女童及後被帶到警署。其後，女童的31歲母親及一名42歲印尼籍女子疑涉案被捕。涉案印尼女子今日(24日)於西九龍裁判法院承認「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」兩罪，她另涉的一項逾期居留罪則押後答辯。裁判官把案件押後至4月24日再訊，期間該女被告須續還押。

本案原有兩名被告分別是T.C.K.(31歲，無業)及印尼籍的KH(42歲，無業)，T.C.K.為涉事女童X的母親，但她於早前已獲控方撤回控罪。餘下的KH則於今日承認其中兩項控罪。案情指X於2024年6月28日被途人發現獨自在洗衣街兒童遊樂場徘徊，良久沒有成人陪伴照顧。該途人懷疑女童與父母走失，並找來警員嘗試替X尋找親人不果，最終把X帶到警署其後再帶到廣華醫院檢驗，證實她沒有受傷。

翌日凌晨，X的母親到旺角警署並向警員稱，她因工作需要故要找他人代為照顧X。她於去年5月透過一名南亞裔男子John介紹找到被告KH，不時以每天300港元作為報酬僱用KH照顧X。案發當天，她再找KH，並向她一次性支付1,500港元要她照顧X5天。警員於同年6月30日拘捕KH，她承認曾答應照顧X，案發前一天亦受John委託照顧X，但X的母親支付之金錢不夠用作X每日的生活費。調查又發現KH曾在港任女傭，但她的僱傭合約已於2022年11月終止。

案件編號：WKCC 2922/2024