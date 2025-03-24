煙民長輩患癌臨終囑戒煙　影視從業員冀糾正行內吸煙文化

香港吸煙與健康委員會今日(24日)舉辦第15屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮，嘉許「戒煙大贏家」比賽的優勝者和成功戒煙的參賽者。冠軍得主劉澤誠從事電影及廣告製作，在行業的吸煙文化及工作環境影響下，20歲時開始吸煙，曾經吸食不同種類的吸煙產品，坦言吸電子煙期間感到身體狀態變得更差，而利用配件及煙絲自行配搭不同口味的手捲煙令到吸煙更具吸引力，難以戒絕，惟去年與他關係密切的長輩因吸煙而患上肺癌，臨終前叮囑劉先生盡早戒煙，令他終於下定決心戒煙。

劉澤誠指戒煙初期，他以飲水和嚼香口膠來減輕喉嚨痛、惡心和頭痛等退癮症狀，更經常行山遠足，藉呼吸新鮮空氣幫助戒煙。面對工作環境的吸煙引誘，他果斷向同事宣布戒煙的決定，尋求支持及排除引誘，心癮起時則回想長輩的叮囑和家人的支持，終憑著意志擺脫煙癮。他又指以往業界人士浪漫化吸煙行為，希望帶頭糾正行內的吸煙文化，避免新生代因同儕壓力而吸煙。

委員會表示，「戒煙大贏家」無煙社區計劃自舉辦以來，已吸引共超過18,000人參加，踏出 第一步戒煙，並透過成功戒煙人士的經驗，啟發更多吸煙人士戒煙。主席湯修齊指，計劃多年來不斷提升內容、加強社區和不同界別的網絡，凝聚社會鼓勵戒煙，而今年成功戒煙率高達33%，成果令人鼓舞。

湯修齊續指，期望與社會各界繼續攜手推動戒煙，並齊心支持加強控煙措施，為戒煙提供誘因並預防吸食第一口煙，當中包括禁止加味煙、禁止管有另類煙和加強戒煙服務等，以締造健康無煙香港。