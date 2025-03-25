學校起訴教育局兩度遭駁回　法院立案受理再審申請

浙江溫州市永嘉縣博聞學校2019年將教育局起訴至法院，指摘對方交付的校舍不符合安全標準，惟相關訴求於兩次審判中均遭駁回。內媒周日（23日）報道，浙江省高級人民法院日前已經立案，受理永嘉縣博聞學校的再審申請。

永嘉縣教育局2018年7月將橋頭鎮朱塗中學和橋下鎮第二中學閑置校舍綑綁，將其租賃權向社會公開轉讓，博聞學校參與競拍後中標。該校其後創立永嘉縣博文實驗學校，並於2018年9月在原朱塗中學校舍開學，近500名學生入學。而在開學2個月後，教室出現牆體掉落情況。經鑑定機構檢測，原朱塗中學校舍為C級危房，需採取加固措施，而原橋下鎮第二中學為D級危房，需盡快撤離並拆除重建。

2019年7月，博聞學校將教育局起訴至法院，要求變更租賃合約。永嘉縣教育局堅稱，兩處校舍並不屬於危房，不存在安全隱患，並認為校方私自委託鑑定，不排除其和鑑定機構串通的可能。溫州市中級人民法院2024年2月作出終審判決，未對雙方校舍危房之爭進行認定，校舍是否屬於D級危房不影響本案處理結果。博聞學校於同年9月再向浙江省高級人民法院提出申訴。