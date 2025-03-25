多次狎兩繼女重判入獄22年　單程證漢上訴遭駁回

與香港女子結婚的雲南農民，在內地和持雙程證來港期間多次強姦非禮兩名繼女，在獲發單程證來港時被捕，他在2023年受審後，被裁定涉及長女的強姦、對兒童作出猥褻行為及非禮等8項控罪成立，另承認涉及幼女的6項對兒童作出猥褻行為、非禮和製作兒童色情物品罪，重判入獄22年。他不服定罪及判刑申請上訴許可。上訴庭早前已駁回定罪上訴，今日(25日)再駁回刑期上訴，維持原判。

本案47歲匿名被告「L.C.」早前被裁定4項非禮、兩項對16歲以下兒童作出猥褻行為、及兩項強姦罪成，該些控罪涉及代號Ｙ的事主，現年17歲。至於另外6項控罪，涉及事主Ｙ現年15歲的妹妹Ｘ，包括4項對16歲以下兒童作出猥褻行為、一項非禮及一項製作兒童色情物品罪。有關控罪均於2018年至2019年11月發生，部分涉及Ｙ的控罪於雲南發生，其餘則在3母女於葵涌的家發生。

上訴庭在判詞中指，被告比X和Y年長30歲，犯案時段不短，嚴重違反誠信。另外，被告繼父的身份對X和Y造成壓力，造成心理創傷，令X割手。懷疑對未或未完全發育的女童有興趣，有一定的重犯風險。原審法官亦曾在判刑中解釋，指被告不抗拒稚女，不認為噁心，相反還變本加厲，對X和Y兩人而非一人性侵超過一年，所以當屬對這個年紀的女童「有興趣」。上訴庭認為判刑並不明顯過重，拒絕判刑上訴許可申請，維持原判。

案件編號：CACC77-78/2023