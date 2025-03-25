荃灣將推聯廈聯管　區議員憂壞帳誰承擔　政府：前店後居好棘手

政府擬在4區推行為期一年的聯廈聯管試驗計劃，當中包括荃灣區。荃灣區議會今日(25日)討論相關事宜時，有區議員指「三無大廈」的業主或難以達成共識，假如業主不願交管理費，或會出現「壞帳」，關注試驗計劃是否有強制性；亦有區議員關注若因個別住戶不合作，導致整幢大廈未能參與試驗計劃，會造成不公平。另外，區內部分大廈為商住共用，民政事務專員指部分店舖負責人或非住戶，認同是「相當棘手」的問題。

民政及青年事務局計劃於2025年上半年，在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行相關試驗計劃，委聘具備豐富地區網絡及大廈管理或相關經驗的非政府組織，鼓勵及協助區內的「三無大廈」和舊式單幢樓宇的業主達成共識，共同聘用同一間物管公司聯合管理大廈，協助執行日常大廈管理工作。荃灣民政事務處高級聯絡主任何國恩在會上補充，相關先導計劃預料6月實行，目標小區為荃灣市中心一帶地方。

區議員林婉濱關注試驗計劃是否有強制性，擔心收取管理費時出現「壞帳」。她指「三無大廈」的業主或難以達成共識，認為讓所有人同意交管理費有難度，舉例即使是有法團的大廈，亦有不肯交管理費的業主。她指一般大廈或可透過法律途徑追討管理費，關注假如「聯廈聯管」出現「壞帳」，政府會否代為預繳並追討。

另一區議員鄭捷彬關注若部分業主不合作，其他住戶能否繼績參與計劃。他舉例，自己以往的住所只需要交垃圾處理費，但有個別住戶不願支付，導致其他住戶要攤分更多費用。他認為未來若因個別住戶不合作，導致整幢大廈未能參與試驗計劃，會造成不公平。

荃灣民政事務專員、區議會主席區家盛解釋，試驗計劃屬自願參與，又指部分業主會認為不成立業主立案法團便不會被人規管，但假如樓宇發生意外，所有業主都有責任，同時期望區議員協助推動相關工作。他強調政府立場是「私人樓宇管理是業主的責任」，政府角色是推動者、促進者，計劃希望幫助願意參與的樓宇業主。

區議員陳曉津提出，區內部分大廈屬於商住共用，以往法規甚至容許「前店後居」，關注當局會如何支援商戶。區家盛承認商舖是「相當棘手」的問題，性質和住宅有「基本上的分別」。他認為商戶未必在該大廈居住，參與計劃的誘因和住戶或不一樣，但當商舖的擁有人察覺到樓宇得改善對居住和營商有幫助，或會後期加入。區又稱，整個試驗計劃不是要一步到位，目標是希望有更多的大廈可參與，並起示範作用。