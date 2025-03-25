徐家匯31.1℃　打破近百年最早出現高溫紀錄

上海市周二（25日）氣溫超過30℃，是自1933年以來氣溫最早踏入3字頭的一年，同時是當地史上3月第二高氣溫。

上海徐家匯氣象站周二下午2時氣溫達到31.1℃，浦東、閔行氣溫也超過30℃，且繼續上升。上海氣象部門表示，常年平均來看，上海首個30℃或以上的日子通常出現在4月底至5月初，3月就出現的情況不多見。徐家匯氣象觀測站150多年歷史中，僅1933年和1945年的3月曾達到或超過30℃。當地預測，高溫天氣將到周三（26日）為止，之後轉為天陰多雲有陣雨的天氣，周四（27日）西北風風力增加，氣溫將降至12℃至19℃，周五（28日）最低氣溫可能跌至個位數。

據中央氣象台消息，受寒潮影響，預計周二上午8時至下周日（30日）上午8時，全國大部分地區將劇烈降溫，其中內蒙古、新疆、甘肅、寧夏、華北、江淮、江漢、江南、貴州等地部分地區降溫達16℃至18℃，局部地區降溫或超過20℃。過程最低氣溫將出現在周六（29日）晚間至下周日凌晨，最低溫度0℃線將位於華北南部至秦嶺一帶。中央氣象台周二上午6時繼續發布寒潮藍色預警。