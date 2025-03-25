有人「半夜睇腳痕」　港府冀收費改革讓市民釐清急症室功能

公營醫療新收費安排今日（25日）公布，明年1月1日起實施。消息人士就強調，今次是收費「改革」，故不應與以往服務的收費比較，又指上次檢討收費已是2017年，其後一直未有作出收費調整，「連通脹都無睇」，形容醫療系統「唔郁（改革）係最容易，但唔郁只有得死」。

消息人士又指，政府雖然推出多項削減開支措施，但今年《財政預算案》仍繼續上調醫療撥款，且推斷下年仍會再加，才可以追上人口老化、醫療開支上升的費用。他又形容，醫管局的4大目標服務對象是「貧、危、急、重」病人，其中申領綜援、長生津的人口約有60萬，這群人無法負擔私人市場醫療服務，故今次改革希望精準投放資源予有需要人士。根據過往經驗，綜援人士一直獲豁免，惟未見濫用情況，故不擔心日後會有相關問題。「一萬元封頂」機制方面，消息人士指，相關人士「一定係大病」，形容是「相當慘、無人想」，又提到有病人因病「工又無埋、又要請工人照顧」，希望透過機制提高安全網作用，保障病人不「因病致貧」。

他強調，政府的「5年90%資助額」目標是整體目標，並非單一項目，故就算目前急症室資助額約8成，日後亦可能調查。他又指，急症室並非「24小時畀病人拎病假紙、睇輕症」的服務，而是用於搶救危急病人。由於現時急症室有大量輕症、第4類第5類病人，甚至有人「半夜睇腳痕」，導致前線人員士氣低落，希望調整收費讓市民釐清急症室功能。

他又指，晚上找不到醫療服務並非一定要到急症室，可考慮待翌日再看醫生。他強調，新收費安排不代表「非第1、2類病人就不用去急症室」，「有啲第4類病人都應該要去」，但相信病人可以自己評估，判斷有否急症需要。至於夜診服務，他就表示，由於晚上未必有病人，但亦要醫生通宵留守，導致夜診成本非常高，故政府希望病人視乎病情，選擇到急症室抑或翌日求醫。

談到急症室的豁免及收費安排，他就指，當局原本認為「所有（病人）都應該收」，又指若是危緊危殆病人，搶救成本更高，故400港元是合理水平。不過當局希望透過豁免，體現急症室搶救危急病人的功用，而且第1、2類病人與第3類病人有明顯差異，而第3、4類病人則較難分，故定為豁免第1、2類病人。