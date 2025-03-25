如已登記簡樸房惡化　房屋局可取消其寬限期　條例最快年底立法

政府積極推行「簡樸房」以取締劣質劏房。根據最新立法會文件顯示，登記期定為12個月，寬限期則為36個月；而不會納入「簡樸房」規管制度的情況包括無改動住宅單位下出租不同房間等；為鼓勵營運者盡早登記及完成「簡樸房」認證，房屋局亦考慮寬減相關認證費用；寬限期屆滿前6個月期間的倒數期內，已登記但尚未取得認證的分間單位便不可再訂立新租賃。若已登記的「簡樸房」情況惡化，當局又建議取消相關住宅單位的登記和其寬限期，並預留30至60天讓受影響住戶搬離，若有任何問題業主也可上訴。當局將視乎立法進度，預計最快在今年年底或2026年年初推出。

文件指出，「簡樸房」居住環境的最低標準包括內部樓面面積最少為8平方米；起居空間、廁所和廚房的樓底淨高度由樓面量度至天花板最少為2.3米，而由樓面量度至任何橫樑的底面則最少為2米。早前多人關注的天井方面，當局則稱會改為已須符合指定的法定要求，包括沒有上蓋或阻擋，天井最低層設有進出口等，則即使分間單位的窗戶面向四邊圍封的天井，仍可被視為滿足最低標準。

為鼓勵業主盡早登記及完成「簡樸房」認證以改善其分間單位的居住環境，局方會考慮寬減相關認證費用；及為減低已登記分間單位營運者拖延進行「簡樸房」認證申請的意欲，局方亦會在倒數期內，禁止已登記但尚未取得認證的分間單位不可再訂立新租賃。

認證申請方面，業主需填妥指定表格並提供所須資料、提交由指明專業人士核證的報告，以確認該分間單位及其位處住宅單位的共用部分符合最低標準。此外，「簡樸房」認證的申請人須向政府繳交認證費用，當局計劃按照「用者自付」的原則，向申請人收取足以收回處理認證申請成本的費用。就符合要求的「簡樸房」認證申請，有效期為5年；若要為該認證續期，相關營運者須重新提交經由指明專業人士核證的報告，以確認相關分間單位仍符合「簡樸房」最低標準。

考慮到個別已登記的分間單位其後的狀況可能會惡化，而對住戶的生命或財產構成危險，當局建議賦權房屋局局長可就這類情況取消相關住宅單位的登記和其寬限期，該取消登記的安排會在指定的日期生效，並會有30至60天讓受影響住戶尋找其他住所。

政府會參考在持份者諮詢期間所收到的意見，盡快將「簡樸房」條例草案定稿，目標是在今年下半年向立法會提交條例草案，並會積極配合立法會的審議工作，以爭取在2025年內完成立法。視乎立法和籌備工作的進度，預計最快在2025年年底或2026年年初開始為現存分間單位進行登記，並同步接受「簡樸房」認證申請。