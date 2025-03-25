東盟特邀人士入境便利計劃推出一周　當局已發40個邀請

為東盟國家而設的，特邀人士入境便利計劃上周正式推出。相關計劃剛推出一周，當局指相關政策局和部門已陸續發出超過40個邀請。當局認為計劃令獲邀人士感受香港對東盟關係的高度重視，又預計未來會有更多申請。

據政府提交立法會保安事務委員會的最新文件，計劃於3月18日正式推出，相關政策局和部門會主動邀請能為本港經濟發展帶來相當貢獻，或獲邀來港出席重要活動的東盟人士，以享出入境便利。文件又指入境處會透過電子平台一站式處理特邀人士申請並放寬自助通關的申請條件。

當局指相關政策局和部門已陸續發出超過40個邀請，涵蓋來自不同東盟國家的商界和法律界人士，預計未來會有更多申請。當局指有意見認為計劃能提升通關效率，令獲邀人士感受香港對東盟關係的高度重視，對雙方長期合作有裨益。

另外，政府去年10月起為越南、老撾、柬埔寨及緬甸團體旅客提供「快簽」安排，縮短他們經香港代理商提交的簽證申請，處理時間由收齊文件起計的4周縮至2周。當局指截至2月底有447團東盟旅客受惠於安排，涉及5,300個旅客。