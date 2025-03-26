國台辦開舉報台獨專欄　斥賴清德猖狂挑釁大陸

有大陸配偶被驅逐離台之際，大陸國台辦網站周三（26日）新增「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。國台辦同日在北京召開例行新聞發布會，發言人陳國華表示，對任何損害台灣同胞權益、破壞兩岸關係發展、危害台海和平穩定的行徑，決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

國台辦怒斥民進黨當局，近期經常壓制迫害政治異己和島上支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士，某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫兇，為虎作倀，助紂為虐。上述專欄以移動浮窗形式出現，設置在國台辦網站首頁。專欄也公布舉報電郵信箱「jubao@suremail.cn」，為當事人或了解線索的人士提供求助平台。

被問及台灣地區領導人賴清德將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出17項策略，陳斌華周三表示，賴清德將兩岸關係等同於「敵對關係」，大開歷史倒車、猖狂挑釁陸方、加劇台海緊張局勢，坐實「兩岸和平破壞者」和「台海危機製造者」。陳斌華認為，台灣同胞能看清賴清德和民進黨當局害台禍民的嚴重危害，從維護自身權益和台海和平出發，與賴清德當局的倒行逆施作鬥爭，不讓其陰謀得逞。