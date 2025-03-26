入境處去年收到3萬宗外傭延長留港申請　今年打擊黑工2863次

外傭「秘撈」、前外傭當黑工等違法事件頻生。當局今日(26日)表示，入境處在去年共收到約303385萬宗，外傭在合約屆滿，或提早終止後，以訪客身份延長逗留期限的申請，其中有2808宗申請被拒。

保安局局長回應議員質詢表示，根據入境處數據顯示，於2024年共接獲303385宗外傭在合約屆滿或提早終止後，續以訪客身份延長在港逗留期限的申請，其中有278537宗申請獲批、2808宗申請被拒。當局又指根據入境處的紀錄，截至今年2月有約2863次行動。另外勞工處於日常巡查工作場所執行勞工法例時，如發現懷疑非法受聘的勞工，會轉介相關執法，截至今年2月有25宗被轉介。而因從事非法勞工被捕、檢控及定罪的外傭，截至今年2月拘捕47人、檢控35以及有23人被定罪。

當局指根據修訂後的《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣、送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元及監禁10年。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。