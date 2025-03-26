傳陸將發表重磅文件反擊賴清德　更新台獨分子清單

台灣地區領導人賴清德日前推出17條應對大陸統戰、管控兩岸交流的策略，台媒周二（25日）引述北京消息人士指，陸方近日將正式反擊「賴17條」。據報國台辦將推出一份重磅文件，內容細數賴清德上任以來的種種「惡劣行徑」，而目前已有12人在列的「台獨頑固分子」清單也將進一步更新。

北京消息人士認為，此舉是大陸比較強硬的政治表態。台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌接受台媒訪問時解讀，如傳聞屬實，表示從整體形勢來看，大陸要徹底解決台灣問題，雖仍高舉「和平統一」，但意義有所轉變，預告透過「政治斬首」行動解決台灣問題的可能性倍增。他認為局勢發展至此，很大一部分責任是賴清德政府自己逼出來，過去有人說「急獨就是急統」，賴清德「務實」地將之實現，「賴17條」出爐等於逼大陸不得不動手，否則被台灣人當成「紙老虎」。

另外，台防務部門周三（26日）證實，向美採購的66架F16V（Block 70）戰機中，首架已完成全機體組裝，本周將在南卡羅萊納州洛歇馬丁原廠，以靜態陳展方式舉行出廠典禮，由副部長及空軍代表赴美參加交機典禮。戰規司建軍規劃處處長翁予恒強調，會持續強化專案管理以及駐廠人員督管等機制。全案有關於飛機產製部分，料於明年完成並全數抵台。