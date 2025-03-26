截至今年2月有1803人參加工傷僱員復康計劃　1354人經治療後康復

勞工處去年5月起，將工傷僱員復康先導計劃，由建造業擴展至飲食及酒店業和運輸及物流業。當局今日(26日)表示，截至今年2月共有1803名工傷僱員參加先導計劃，共有1354名工傷僱員經治療後達致醫療上最大程度的改善。現時未有計劃把先導計劃擴展至更多行業，會繼續密切監察先導計劃的運作情況，並根據結果考慮未來的發展方向。

勞工及福利局局長孫玉菡今日書面回覆議員質詢，指截至今年2月，共有1803名工傷僱員參加先導計劃，其根據已呈報的工傷個案識別了148名初步符合資格參加先導計劃的建造業工傷僱員，共有52名建造業工傷僱員參加了先導計劃；而飲食及酒店業已呈報的工傷個案識別了121名初步符合資格參加先導計劃，共有55名飲食及酒店業工傷僱員參加了先導計劃；至於運輸及物流業已呈報的工傷個案識別了102名初步符合資格參加先導計劃，共有48名運輸及物流工傷僱員參加了先導計劃。

當局指勞工處已就先導計劃首兩年的推行情況進行初步評估，發現參加計劃的建造業工傷僱員，經治療後達致醫療上最大程度改善的比率較高達75%，而達致康復的時間中位數亦較短，為123日，符合先導計劃的目標。

此外，當局亦指截至今年2月，工傷復康辦事處接獲232宗有關先導計劃的查詢，主要問及計劃內容及參加資格。投訴則有3宗，主要涉及個別復康專業人員或個案經理的表現。