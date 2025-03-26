議員憂公院加價推高私家收費　官員稱公私收費差距大不構成影響

港府於昨日（25日）公布公營醫療收費改革安排，多項服務將於明年1月1日起加價。議員劉業強關注當局對放射診斷等服務加設收費，最終目標是否想收回成本，以及如何防止私營醫療服務趁機會加價。官員指，收費改革目標並非收回成本，政府會維持9成的總體資助額。至於私營醫療服務，以急症室而言，根據上次加價的經驗，約有5%病人會轉到私營服務就醫，期望今次有關比例會高於5%。他續指，該比例的病人佔整個私營市場門診服務很少數，加上公營醫療的資助額，就算門診，亦高達70%以上，與私營收費差距非常大，形容是「矮仔好難將高佬推到更高」，故不存在收費改革會推高私營服務收費的說法。

議員林順潮關注藥械價格未來或不斷上升，問及若新收費安排的額外收費，不足以抵銷擴大資助藥械的額外開支，會否對政府造成財務壓力。衞生官員回應指，當局對昂貴的創新藥械有既定機制，以評核其成本效益，包括考慮其臨床數據等，再考慮是否引入醫管局的《藥物名冊》、安全網等等。當有關藥械引入安全網後，當局亦會逐步放寬，從而確保額外收費可支持各項額外的醫療保障措施。

醫療衞生界議員林哲玄關注政府會否進一步改善「封頂機制」，又指出1萬港元「封頂」限額，較現時的院舍服務2萬多港元收費為低，擔心會對少數人造成「即使無需要亦將長者留係公立醫院」的錯誤誘因。官員回應指，現時安全網所涵蓋的藥械已設「收費封頂」機制，病人於安全網最高分擔額為每年100萬港元。由於醫療技術日新月異，劃一為所有相關項目封頂未必切實可行。他又指出，「封頂機制」之下，病人需要先申請，醫院會根據臨床情況，判斷病人是否適合出院，不會接受病人因已達1萬元而留院的要求。

官員強調，政府對醫療的承擔不減，額外收入將全數投放公營醫療服務，透過「能者共付」、「輕症共付」擴展共付機制，加大對「貧、急、重、危」病人保障，並減少浪費。另外，他指出，私營醫療界別與公營醫療系統互相補足，故改革公營醫療的同時，亦要增加私營醫療的收費透明度。政府計劃於今年稍後時間，就增加私營醫療收費透明度進行立法諮詢，