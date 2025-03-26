指有人山頭插旗　網上充斥北都招工詐騙廣告　議員憂現黑中介

政府強調加快北部都會區的發展，有居民關注「黑中介」的違法行為。有議員今日(26日)的立法會口頭質詢政府，指近期有不明身份人士在北區一帶山上巡邏，並且在山上插上標有「香港北部都會新區土石方工程項目」的旗幟，令當區居民感到疑惑和不安。此外，據報有內地社交網絡平台出現大量有關北部都會區工程招募內地建築工人的廣告，當中涉及「黑中介」向應聘工人騙取中介費的非法行為。

議員陳月明要求當局交代有否就北都工程在新界的山上插上旗幟；有否就北都發展項目在內地招聘工人；政府會否就內地社交網絡平台的招聘情況及黑中介問題展開調查；以及政府有否透過正式渠道向內地發放北都規劃及發展的資訊。她又指不少有關北都的詐騙均是在香港境外發生的，當打開內地的中文搜索平台，輸入「北部都會區」是顯示不到政府的北都網篇，甚至是出現虛假訊息。關注政府會否要求搜索平台移除有關北部都會區的詐騙資訊，或以付費形式把北都的正確資訊置頂。

發展局回覆指政府是不會容忍個別人士以北都之名誤導公眾，甚至進行非法活動。早前北區打鼓嶺木湖瓦窰村一帶，有人在山頭插上標有「香港北部都會區土石方工程項目」字樣的旗幟，發展局已經公開澄清有關的旗幟，並非政府工務部門或承建商放置，有關旗幟已被清除，以免繼續散播虛假資訊。事實上，當政府部門進行工程的時候，會在顯眼的地方放置告示牌顯示工程資料，例如負責部門工程專案名稱聯絡電話開工和竣工日期等。

為應對香港建造業人手不足的問題，政府在早前推出了建造業輸入勞工計劃。現時在北都進行的一些工務工程項目，也有涉及內地勞工，僱主打算從內地輸入勞工，必須經過內地的勞務企業招聘，有關勞務企業會確保招聘的僱主，是按建造業輸入勞工計劃之下獲批的配額的總承建商或分判商。有關勞務企業的名單已經在商務部和港府的勞工處的網頁公布。建造業議會聯同勞工處、廉政公署和工會，審核到港的輸入勞工介紹他們的勞工權益保障。

當局指正在規劃中的新發展區，政府在進行公眾參與活動的時候，除了會在香港舉行巡迴展覽之外，亦有在廣州和深圳舉行展覽，蘛透過政府駐粵經濟貿易辦事處在內地的社交媒體和透過發展局的官方微博，發放有關北都發展的資訊。發展局指會進一步做工夫，研究怎樣把政府發放的資訊夠置頂，內地的社交媒體曾出現的不確資訊，執法部門已要求了內地的有關社交媒體呢移除，若再發現同類情況，執法部門也會通知公安當局和內地的社交媒體。