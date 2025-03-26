議員批法院數字化落後　遙距聆訊草案席僅起手式

立法會今日(26日)三讀通過《法院(遙距聆訊)條例草案》。法律界議員林新強指本港法院數字化程度「真係要畀人彈」、「落後唔少」。他舉例，新加坡法院2000年初已使用電子檔案處理系統，「真係行得好前」；而杭州2017年已有互聯網法院，國家其他城市其後也有「移動微法院」，但本港大部分法庭程序仍使用紙本文件，而世界銀行2019年就法庭自動化評分中，4分中只得1分、「不理想」，而條例草案也只是「起手式」，未來要有充足配套支援。

審議有關草案的委員會主席梁美芬指疫情期間法庭停擺逾半年，大大影響當事人的權益和司法公義，很多國家尤其是內地在智慧司法方面是走得很前，很多經驗都值得參考，故支持今次法院遙距聆訊草案，但必須確保司法公義、維護司法人員同法官的尊嚴，和法庭的莊嚴性，若果所有案件可直播，會對參與的司法人員和律師帶來壓力，哪一類案件可全面直播，在推行的時候須慎重考慮的。

她關注高科技發展，造假的能力相當高，故需注意可信性和嚴肅性，而委員會曾特別向司法機構提出，法院在推行科技化的保安，在防止植入黑客、資料造假和外洩等的科技是否齊備，而答覆就是立法會已經批出一筆額外資源，有關研發是在司法機構控制的範圍來管理，不會受外力影響。

身兼大律師的議員廖長江指遙距聆訊不僅是司法機構應用科技的重要一環，亦能夠提升法庭的運作效率。雖然司法機構已就遙距聆訊發出4份指引，並且終審法院首席法官可藉行使香港終審法院規則的權力，指示終審法院在某法律程序以遙距方式進行，但香港仍然需要更清晰的法律基礎，使到各級法院和審裁處在滿足司法公開和聆訊公正的兩大要求下進行遙距聆訊，特別是香港以亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心作為定位，遙距聆訊應該予以進一步推廣使用，跟其他司法管轄區看齊。

當局指條例草案獲提供清晰依據，讓司法人員在認為適合的情況下，在各及法院使用遙距聆訊，又強調司法機構重視資訊科技安全，有適時更新指引、系統、設備，確保遙距聆訊安全、公平、公正。當局指考慮到國安法律程序有潛在風險，因此任何情況下都不能透過遙距程序進行。當局指修正案涉及法律代表的定義、被告人出席聆訊的權利、文本的修訂。