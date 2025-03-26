房委會下月將首季差餉寬免轉歸租戶　為期3個月上限500元

房屋委員會將由下月開始，將《財政預算案》提出的2025/26年度第一季差餉寬免，轉惠予其住宅及非住宅租戶，上限為500港元。

房委會今日(26日)表示，資助房屋小組委員會已通過，房屋署下月起至6月30日的3個月，將以每個應課差餉物業的寬免額500港元為上限，按月將政府的差餉寬免額，從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸租戶；而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

至於非住宅樓宇租戶，房委會將按「無所損益」的原則，將房委會第一季差餉寬減款額，轉惠予租戶，但不包括停車場。租戶可由下月起獲寬減每月差餉，以每個應課差餉非住宅物業500港元為上限，同樣為期3個月。

另外，房委會轄下晴朗、彩福、駿洋等18個整體承租街市，承租商亦會將差餉寬減額，全數轉惠給檔位的暫准證持有人。房委會提到，由於個別泊車位使用者的差餉寬減額不多，而把差餉寬減額攤分會涉及大量行政費用，故他們會將停車場獲寬減的差餉款額投放於改善停車場設施，例如在合適地點裝設電動車輛充電設施、更換節能照明裝置等。