博鰲亞洲論壇　海南自貿港提「五個聯通」倡議

內地官媒周三（26日）報道，作為博鰲亞洲論壇的舉辦地，海南自貿港的建設進展備受關注。博鰲亞洲論壇2025年年會期間，與會嘉賓指出封關運作後，海南自貿港與世界各地的貿易投資自由便利程度將進一步提升，與中國內地超大規模市場的聯繫將更緊密，海南自貿港則向全球夥伴提出「五個聯通」倡議。

周二（25日）在博鰲亞洲論壇2025年年會舉行的全球自由貿易港發展論壇上，海南省政府主要負責人代表海南自由貿易港向全球自由貿易區（港）發起倡議，提出推進「五個聯通」加強開放合作，為全球自由貿易注入更多確定性。當中包括共同推進規則與機制「軟聯通」、基礎設施「硬聯通」、以服務貿易為重點的「產聯通」、低碳可持續發展的「綠聯通」，以及常態化對話交流「智聯通」。

博鰲亞洲論壇理事長、聯合國第八任秘書長潘基文在論壇致詞指出，海南建設自由貿易港是中國進一步對外開放的重要一步，將為亞洲乃至全世界帶來新機遇。海南省省長劉小明則稱，海南正加緊落實封關運作方案，推進自由貿易港核心政策落地，精心做好各項準備工作，確保今年底如期順利實現封關運作。

對於博鰲亞洲論壇發布《亞洲經濟前景及一體化進程年度報告》顯示今年亞洲經濟增速料增至4.5%，中國外交部發言人郭嘉昆周三回應指，當前世界經濟不穩定性、不確定性上升，中國將堅定不移推進高質量發展和高水平對外開放，與亞洲各國以團結紓發展之困，以合作求共贏之道，為推動世界經濟增長作出新的亞洲貢獻。中方亦期待各方在本屆博鰲亞洲論壇年會深入交流探討，推動中國-東盟自貿區3.0版升級盡早完成實施。