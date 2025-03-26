冒警插贓嫁禍學生涉藏毒騙近4.8萬元　運輸工認罪還押至明日判刑

一名男運輸工涉於約13年前冒認警察，並截停一名16歲男學生，再插贓嫁禍指對方藏毒，聲稱可替他擺平事件，分別以索取掩口費、安家費及談判費等不同藉口，騙取男生共支付近4.8萬元。男生因不夠錢向同學的母親借款從而揭發案件，該運輸工其後被捕但又棄保潛逃，至去年經羅湖回港時再被捕。運輸工今(26日)於區院承認欺詐及盜竊共10罪，法官聽取辯方求情後押後至明天(27日)判刑，期間被告續還押。

被告梁偉傑(現年59歲，案發時任運輸工)被控9項欺詐罪及一項盜竊罪，案發於2012年11月至2013年4月，涉及詐騙47,950港元及盜竊一部價值2,000港元的手機。案情指當時16歲的陳姓男學生在2012年11月19日於天水圍一個商場買東西吃時，被告突然拍他膊頭自稱警察，且快速地展示一張類似警察委任證的證件，並帶陳到附近銀行的後門搜身。被告從陳的斜孭袋搜出一小包白色粉末，並聲稱陳涉藏毒及要帶返警署。陳哭稱毒品不是他的。被告稱可以幫他，收了陳800港元保管毒品，並索取了他的個人資料和學校地址等。

被告於及後的兩個月內，先後4次到陳的學校門外守候，並分別向陳訛稱鑑證科人員可能會檢驗指模、有人指證陳需調查陳的手機及有同袍可幫陳銷案等，從而騙走陳的手機及詐騙他合共2,650港元。被告於2013年1月4日又到陳的學校門外守候，稱先前協助陳銷案的同袍已被廉政公署拘捕，向陳索取3,000港元，換取同袍不供出他的名字，陳向同學借錢交予被告。其後的3個多月內被告又分別多次約見被告稱有同袍因陳而入獄，需支付「安家費」，以及需要與黑社會人士談判以解決陳的麻煩，並索取大額金錢，陳合共支付了33,500港元。

同年4月18日，被告再要求陳支付8,000港元讓他與黑社會談判，陳要求其同學向母親借錢，同學的母親拒絕；陳再向其他同學借錢，再交予被告。該同學的母親其後經學校聯絡陳的家長，繼而揭發事件並報案。被告於同年4月25日被捕，在錄影會面否認犯案，反指陳搶走他裝有11萬元人民幣的袋，當場被擒，陳答應分期還款給他，最終沒有還錢。被告於同年9月棄保潛逃，至去年經羅湖回港時再次被捕。

案件編號：DCCC 726/2024