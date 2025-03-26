調整關愛隊合約18區看齊　3.31可查閱區議員工作報告

由於南區和和荃灣是率先試行關愛隊，其兩年的協議將於今年4、5月會完結，但其他區的關愛隊協議期則於今年9、10月才結束，為了讓關愛隊可恒常化地配置和系統化的管理，政府會把南區和和荃灣關愛隊的第一期協議期延長，以便跟其他16區看齊，以確保服務不會有真空期或斷層。因應延長協議期，南區和荃灣兩區的關愛隊的資源會按第一期協議按比例提供。

至於關愛隊第二期的合作協議，民政及青年事務局局長麥美娟指政府正進行檢討和考慮，主要是考慮地區的情況等一系列因素。關愛隊在第一期協議完結後需提交報告，做法同區議員報告類似，鑑於關愛隊報告要達到政府某些要求，如相當的家訪數字，但未必能顯示其地區服務成果，因此稍後會舉行「好人好事分享會」，讓公眾更具體地知悉關愛隊的工作成績。

政府在新一屆區議會引入履職監察制度，區議員須符合各項要求，如出席會議80%以上，上任之內3個月要成立辦事處，並要定下會見市民的時間，且每年要提交報告。一眾區議員已如期提交報告，經民政事務總署整理之後，市民可於3月31日向各區民政署登認申請查閱報告。

被問及履職監察制度會否針對個別牽涉刑事官司的區議員，當局指按區議會條例，區議員如違反香港法律並被判刑3個月，不論是否獲得緩刑，都會被取消資格。強調政府非常重視區議員的行為，若牽涉刑事案件就會按區議會條例嚴格執行，確保符合相關法例和指引。