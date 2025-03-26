斥智慧政府發展慢　議員：數據跟部門走無協同　要打破資訊孤島

有議員批評不少部門仍存在數據協同不足的問題，影響公共服務的效率。

立法會今日(26日)辯論「加速發展智慧政府，更好協助市民融入大灣區生活」議員議案。

提出議案的議員梁子穎指本港作為大灣區9+2城市，數字發展停留初始階段，政府要加速發展數字政府。他認為現時發展進度緩慢，數據資源分散，欠統一整合等，又指假如政府宣傳教育不足，會擴大社會數碼鴻溝，認為政府要提倡是由年齡層友善使用數字技術。他說，本港要先發展數字政府作起步點，提高市民使用習慣和電子應用能力。

提出修正案的議員陳紹雄表示，本港情況是「數據各自跟部門走」，擔心能否追上時代步伐。他建議政府從頂層建立跨部門協作機制，避免重複建設，並用同一平台匯整。他指政府規劃城市大腦要構思如何與國家對接，避免日後產生更大困難，期望探索更多行業智慧應用場景。

議員吳傑莊指智慧政府的建設需以數據為基礎，打破部門之間的資訊孤島，現時不少部門仍然存在協同不足的問題，不但影響公共服務的效率，亦制約數據價值的充分發揮，其中一個核心問題是基於市民對私隱問題的關注和憂慮。

為了讓公共行政更有效率，他認為政府須檢視相關條例，以服務市民為大前提，為政府部門應用大數據拆牆鬆綁，讓公眾利益最大化，提升政府服務的準確性和效率，同時要不斷優化「智方便」提升市民使用一站式公共服務的便利性，尤其是隨着大灣區城市間的數據互聯互通的不斷加強，政府應該逐步將「智方便」的服務範圍擴展到跨境的場景，例如在大灣區與其他城市合作，實現跨境醫療、跨境安老，跨境稅務等的領域數字化服務對接，讓市民在大灣區內的生活更加便利。

事實上，粵港大灣區作為一國兩制的創新合作試驗區，香港澳門和內地城市在法律制度、行政管理等方面雖存在差異，他認為不應成為合作的阻礙，相反，應該把有關差異轉化為合作的契機，通過技術創新和制度的安排，實現數據的互聯互通和區域協同發展。