旅發局Art Basel推「日月星」酒吧　本地藝術家特色畫作展現灣仔風貌

三月有多項大型藝文及體育盛事在港舉行，香港旅遊發展局（旅發局）以「香港盛匯超級三月」推廣三月內多項焦點世界級盛事，其中與四大藝文盛事，包括ComplexCon香港、HKwalls 街頭藝術節、Art Central，以及巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong)合作，加入本地大城小區主題，提升吸引力，同時串連推廣城中其他藝文及體育活動，展現香港多元旅遊魅力。

旅發局去年與巴塞爾藝術展簽訂為期三年的全球策略合作協議。今年踏入協議第二年，將以「大城小區」為主題，貫穿香港、巴塞爾、巴黎及邁亞密海灘四個展會，並設立沉浸式酒吧體驗區，為展覽注入香港文化元素。而於周五正式開放予公眾入場、打頭陣的香港展會會以灣仔區為靈感，推出沉浸式體驗區「日月星」酒吧，提供地道特色雞尾酒，突顯香港酒吧東西文化薈萃的迷人魅力，而且更特別邀請本地藝術家黃進曦（Stephen）創作酒吧外牆畫作，將灣仔舊區建築及現代化地標融入金馬倫山，伴隨天星小輪及維港夜景，展現社區新舊並存的特色。

香港的酒吧文化深受東西文化交融影響，早期酒吧多為居港外籍人士和商務人士光顧，提供簡單的啤酒、烈酒和小吃，氣氛輕鬆寫意。而俗稱「灣仔酒吧街」的駱克道、盧押道和謝斐道一帶酒吧林立，時至今日依然保留著當年風貌，酒吧選擇繁多，讓酒客能夠在一晚之內輕鬆體驗多間酒吧的氛圍。

今年Art Basel Hong Kong於灣仔會展舉行，而灣仔的日街、月街和星街近年開設了多間高級食肆、酒吧及藝廊，成為別具一格的新地標，所以旅發局以灣仔街道及酒吧文化為靈感，在香港展會中推出沉浸式體驗區「日月星」酒吧，並邀請Stephen以灣仔為靈感，在酒吧外牆創作兩幅約4米闊乘以3米高的巨型電繪畫作，展示天星小輪的城市漫遊。

全新作品《動與靜》分為左右兩部分，左邊是融入金馬倫山的灣仔舊區建築及現代化地標，透過山路帶領觀眾從熱鬧商業區的會展走入恬靜的灣仔舊區，漫步細味藍屋、彩虹樓梯、和昌大押、舊灣仔郵政局等建築，感受灣仔新舊並存的風貌。「藍屋的位置高過郵政局，去到石牆樹就最寧靜，希望帶大家由熱鬧去到最寧靜；而遊客去藍屋、郵政局之前，其實會經過灣仔一些酒吧，我覺得挺代表到灣仔的一個特色。」

作品右邊，則是星空下寧謐的維多利亞港上一艘輕煙裊裊的天星小輪緩緩前行。Stephen指每當提起維港及灣仔就會聯想到天星小輪，過往他曾將天星小輪化身太空船，帶人們遊走世界，甚至衝上宇宙漫遊太空，而「天星」之名也讓他聯想到與「日月星」酒吧的關係，「第一次跟旅發局去談創作時，我就想把天星小輪（元素）放進Art Basel裡。」

與平日維港舳艫相繼的海面不同，畫作中的維港，只有一艘天星小輪在落日餘暉下開往灣仔，靠岸時仿如帶領觀眾走入灣仔大街小巷，「今次作品由一個黃昏日落開始，進入一個夜晚，好像是灣仔所有大廈華燈初上，帶觀眾進入一種夜晚活力的感覺。」

Stephen指，這次作品的基本概念是從灣仔酒吧組織出一條街，由天星小輪的動態過渡去灣仔夜景寧靜的一面。展期間有各地遊客到香港參與盛會，他期望大家能夠在「日月星」吧相聚，「無論是放鬆也好，聊天也好，都想讓他們感受到不同角度的灣仔。」

除了畫作外，「日月星」酒吧內裡的氛圍亦滲透香港味道，例如提供結合港式奶茶及咖啡味覺衝擊的 「鴛鴦天尼」等的本地特色雞尾酒，以及「避風塘豆腐磚」、「燒腩仔」等地道風味小食，場內也會有一些霓虹光管設計。Stephen透露「日月星」酒吧會有一個偌大的落地玻璃窗，展示他去年的個人作品「這天星際浪漫」，畫作中天星小輪帶領觀眾在外太空，以一個更高，更宏觀的角度俯瞰香港。

近年的電影喜歡在片尾加設彩蛋，Stephen的畫作除了細緻地呈現灣仔風貌外，有時亦會將自己放進畫作中，成為作品的一部分。他指出若觀眾細心觀察，會留意今次畫作左右兩個部分都各自有一個人，左邊的他站在彩虹樓梯上，而右邊的他則站在天星小輪船頭，「我會把自己放在一個很細的地方，放在一個值得大家記住的位置，從那個位置出發去欣賞風景！」

Stephen直言每次遊逛灣仔都有探索的感覺，他邀請觀眾在參觀Art Basel後，漫步城市街區，以全新角度探索灣仔新舊共存魅力。