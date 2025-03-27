顧問醫生稱曾有青年生暗瘡到急症室求診　冀加費後體現輕症共付

政府前日(25日)公布公營醫療收費改革方案，收費全面加價，當中檢討逾年的急症室收費，落實由現時劃一收費180港元變成分類收費，第一類「危殆」及第二類「危急」病人免費，其他病人包括「緊急」病人則加價逾一倍至400港元。醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄今日（27日）在電台節目表示，加費後期望能夠集中人手及資源，照顧較危重的病人，並加快處理第三類「緊急」病人。

鄭指出，現時有些輕症的市民會到急症室求診，例如傷風感冒、腸胃炎、甚至曾有青年生暗瘡都會到急症室。今次加費希望可以體現輕症共付，鼓勵市民善用急症室。至於加費後第四類「次緊急」及第五類「非緊急」病人可以減多少，要看市民反應，暫時很難有數字，醫管局及政府會密切監察情況。他稱，急症室上次加費是2017年，由100港元加至180港元，加費數年後，第四類「次緊急」病人及第五類「非緊急」病人求診數量變化不大，相信因為180港元與私家醫生收費有一段距離，市民亦已消化了加幅。

另外，公布的公營醫療服務收費改革中提到門診服務的藥物收費，將改為每項「最多4星期」，引起病人誤會日後每次覆診只能拿4周分量的藥物，之後經常要覆診取藥。醫管局總藥劑師崔俊明今日在同一個電台節目表示，每4個星期是計算的單位，並非要病人於4個星期後再到醫院或診所配藥，否則會令藥劑部的工作壓力大增。

崔稱，現時普通科門診是診金連藥費，新方案下每種藥5元；專科門診的藥物則由現時每種藥15港元加至20港元，兩者都是以4個星期作為單位。增加收費是希望能者共付及擴大安全網，更精準援助危重病人，不希望市民囤積太多藥物在家。