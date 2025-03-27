指電子政務滯後內地城市　議員批智方便覆蓋率及助能不足

立法會今日(27日)通過「加速發展智慧政府，更好協助市民融入大灣區生活」的議員議案。議員蘇長榮指必須承認政府目前的電子政務的局限和滯後追不上灣區整體步伐，政府部門過去推行電子化時缺乏規劃及施行的統一，部門間未能實現數據共享，形成數據孤島的低效狀態，市民向不同部門申請服務也要重新填報資料。

他指政府成立數位政策辦公室，力求打破枷鎖，落實一網通辦，但數字辦隸屬創新科技及工業局，權力地位能否指揮各部門以做到高度協同，尚未可知。他又指新加坡是全球電子政務的領先典範，其成功因素之一，是由總理直接問責，效能效率自然不成障礙，建議政府應該考慮提升數字辦的權責，可否考慮由政務司司長直接領導，藉此打破部門壁壘，落地對接，更有效指揮數字化跨境化的工作聯動。

至於「智方便」，他認為應提升其實用性、創新性和普及化。他指「智方便」作為香港智慧政府的核心內容，仍存在登記繁複、便利性不足等，被市民詬病為至不方便，要達到一網通辦，必須抹平操作簡便和資料互通等方面的障礙，目前「智方便」提供1,121項服務，相比於新加坡數碼身份系統的2,700項，仍有好大差距，且用戶只有330萬，未及全香港人口一半，政府應加強推廣「智方便」的全面性和使用的普及化，並將「智方便」加快延展和擴闊跨境通辦的服務，以協助市民真正便利融入大灣區生活。

另一議員林筱魯表示，相信大家均同意科技幫到手，但善用科技的意思，不是找人將資料輸入電腦，再找人列印回一份出來審查，而是通過大數據分析，借助人工智能自行處理申請以及審批。

他指在幾年前已有不少金融機構已用科技，不需要用高薪請高人，坐定定幫人填表格或審核資料，金融界做得到，相信政府亦可以做得到，期望政府能夠從更高的層面成立大數據局，統合數據以外，同時處理政府部門間數據互聯互通牽涉的私隱問題。

在部門層面，他認為應充分利用政府掌握市民的個人資訊和其他資料，例如收入、資產、身體、住屋狀況，利用大數據分析處理，本着計劃跟人走的原則，由系統自動篩選合乎資格的市民，自動為市民度身訂造合資格申請的支援資助申請計劃建議。他指絕對支持發展智慧政府協助市民融入大灣區，但前提是政府必需有足夠的智慧。