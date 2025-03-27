防青少年吸果味電子煙　深圳排查整治

內地官媒節目近日播出《潛伏的「果味」電子煙》，關注果味電子煙盯上未成年人。廣東省深圳市煙草專賣局在國家煙草專賣局的統籌指揮下，圍繞「線下堵漏、線上清理、溯源打擊」的工作安排，全面排查整治電子煙經營主體，重點摸排經營場所是否存在利用暗格、夾層等儲存、銷售調味電子煙和出口回流電子煙等行為。

深圳市煙草專賣局在日常摸排的基礎上，增加錯峰錯時、夜間摸排頻次，共計摸排市場經營主體約1,000戶次，深入調查存在售賣非法電子煙產品的行為，與地方公安、市場監管等職能部門共享案情訊息。當局同時向抖音、淘寶等平台企業推送逾千條清理指令，要求盡快下架網售果味和草本霧化類電子煙等違法訊息。當局已排查出多個疑似售賣非法電子煙商戶線索，移交屬地煙草部門進一步調查處理。

上海市煙草專賣局日前亦組織轄區執法人員開展市場檢查，在其中一家經營戶現場查獲了全英文標識，西瓜、香草、蜜瓜等口味的疑似出口回流各類非國標的電子煙、煙彈、一次性電子煙，共計88個品種，逾1,200個，案值約4萬元人民幣（約4.3萬港元）。節目中涉及三家涉事經營主體，初步調查確認其中一家違法經營，其餘兩家也納入重點調查範圍，將由屬地分局正式立案調查。