美前官員倡強化訓練台軍　美台簽防空導彈通訊次系統合約

美國前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福周三（26日）出席參議院外交關係委員會聽證會時指出，美台軍事合作已進入「一度是禁忌」的領域，如美軍協訓台軍，未來需持續強化訓練，並在資源配置上引導台灣，聚焦水下等領域的無人自主科技應用。

參議院外委會主席里施在題為「共同威脅：當今地緣政治環境下的印太聯盟和負擔分擔」的聽證會上發表開場白指，過去數年看到中國大陸升級對台灣、日本、菲律賓、澳洲和印太地區其他國家的挑釁行動，對所有人都構成威脅，應受約束。他又指，解放軍正迅速實現其造船能力現代化等，美國與其盟友需透過增加國防開支和建立聯合能力自救，其中面臨對岸威脅的台灣必須保持防衞開支兩位數增長。

薛瑞福強調，美國除了要持續強化訓練台軍，也需發展菲律賓的實力，特別是靠近台海的呂宋島北部。他也提到台灣防衞開支，認為在本地生產總值（GDP）的佔比未必反映全盤局面，台方在韌性、能源、通訊及民防方面投入大量資源但未計算在內，故或應獲得更多認可，美方也應更重視質性評估來權衡夥伴的貢獻。他又認為，因應戰爭性質變化，台灣需考慮推動現代化指管體系，有助優化戰場決策。

另據台媒周四（27日）報道，台軍向美國採購的3套國家先進地對空導彈系統（NASAMS），首套最快於今年交付。為補上NASAMS通訊次系統拼圖，台政府採購網同日發布決標資訊，顯示台防務部門已與美國政府簽署防空導彈系統通訊次系統案，總額逾8,968萬元新台幣（約2,106萬港元），預計9年內履約完畢，履約地點為台北市松山區與新北市淡水區，與用於中樞防衞的NASAMS潛在部署地點相符。