向女子淋精液判罰＄5000覆核　城大博士生無到庭　控方申拘捕令

一名城大男博士生於今年6月在校園內，從後向一名女子淋潑混有自己精液的液體。涉案男子及後被捕並稱是「不小心」把液體撒向女生。該男子早前承認非禮罪，被判罰款5,000港元。律政司不服判罰早前向原審裁判官提出覆核，該覆核聆訊原定於今日(27日)在西九龍裁判法院處理，惟被告並無到庭應訊。控方表示會申請拘捕令，裁判官則指現時不處理覆核聆訊，待被告出席時再作安排，並下令在內庭處理有關拘捕令的安排。

26歲被告來常偉，報稱居於深圳，是城大神經科學系的博士生。他早前承認於2024年6月6日，在香港城市大學李達三葉耀珍學術樓由地下至一樓的2號電梯猥褻侵犯女子X。據當值律師代表今指，被告早前由當值律師代表，當獲悉刑罰覆核聆訊的程序後，律師曾多次以電話聯絡他但未能聯絡上。控方則稱曾嘗試以電話聯絡被告但不果，寄掛號信到他報稱的內地地址亦因沒人收件而被退回。控方又稱，根據出入境紀錄，被告於今年一月離境後，未有再入境，故申請拘捕令。

據案情指，事主X與被告互不相識，當日下午3時許，當X搭乘扶手電梯到案發位置時，感覺背和臀部濕掉，發現遭淋潑不明液體。案情續指，X通報城大的保安和執法部門。調查發現，被告事前跟隨X，在電梯上一手用手機舉向X，一手拿着其他東西。不久後被告便步往其他方向。同年6月11日被告被捕，警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。

案件編號：WKCC 2559/2024