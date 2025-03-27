地政總署3D地圖擴展至全港 景物由起格到細緻需時數十秒

地政總署今日(27日)推出香港島、新界西南和新界東可視化三維(3D)地圖，連同早前已推出的地圖，旗下3D數碼地圖已覆蓋全港，包括約600幢建築物提供其內部間隔和興趣點等資訊。3D室內地圖亦新增約30個指定港鐵站，供用家規劃步行路線。

東網記者試用3D地圖顯示大埔墟、大埔工業邨、灣仔及中環的街景，發現一般都需要數十秒才由「起格」的畫面，逐步顯示細緻的景物。地政總署指出，港島、新界西南和新界東可視化3D地圖覆蓋超過12.2萬幢建築物和約3,300項基礎設施，包括行車天橋、行人天橋和隧道。

3D室內地圖亦新增約30個指定港鐵站，提供站內資訊，並支援搜尋室內點對點步行路線。連同去年發布的九龍約200幢建築物，現時全港3D室內地圖覆蓋的建築，其中約600幢會提供內部間隔等資訊，包括政府和私人建築、社區設施和醫院。用戶亦可使用360度全景街景影像及量度功能。

地政總署相信，數據有助推動創新室內數據應用，如地理位置服務、旅遊和室內導航等。而相關地圖數據集、相關應用程式介面和示範程式碼，已上載至空間數據共享平台入門網站和線上應用平台「Open3Dhk」，供免費下載，以及便利創科界和學術界開發網絡服務和智能應用程式。