無業漢認麥當勞內揮剪傷人　還押小欖候4.9判刑

患精神分裂的男子被指於2023年上水麥當勞內，用剪刀插向另一人，令對方左胸、臉部等多處受傷。涉案男子今日（27日）於區院承認一項有意圖而傷人罪。法官押後至4月9日判刑，為被告索取精神科報告，被告須還押小欖精神病治療中心。

現年43歲被告李飛普，報稱無業。他過往有3次刑事定罪記錄，牽涉罪行包括襲警及刑事恐嚇。2013年，他被診斷為精神分裂。控罪指，被告於2023年9月2日，在上水新豐路麥當勞內，意圖使姓陳事主的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

同意案情指，當日下午3時許，被告跟一名麥當勞顧客爭吵，事主作為該顧客的友人，即嘗試介入調停。期間，被告突然從背囊拿出一把由膠袋包裏的剪刀衝向事主，多次猛力插事主頭部，同時拳打事主。警員到場拘捕被告。當時被告精神有異，語無倫次。2024年2月26日，被告在警誡錄影會面中表示，他幻想事主的友人拿了他的衣服穿，因此罵他的友人。事主送院治理。經檢驗後，被發現其左胸有穿透性創傷，臉、肩及左臂均有裂傷，需接受手術。

案件編號：DCCC 722/2024