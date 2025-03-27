十四屆全國人大三次會議9160件代表建議　統一交辦

十四屆全國人大三次會議代表建議交辦會周三（26日）在北京召開，透露今年十四屆全國人大三次會議期間，全國人大代表對各方面工作提出9,160件建議、批評和意見。全國人大常委會代表工委會與有關方面梳理和綜合分析，依法交由211個承辦單位辦理。

全國人大常委會辦公廳主要負責人在交辦會上表示，各承辦單位和負責代表建議督辦工作的有關專門委員會要結合工作實際，認真抓好落實；全國人大常委會代表工委要強化統籌管理和督促辦理，確保各承辦單位在法定時限內高效完成辦理任務。而十四屆全國人大二次會議期間全國人大代表提出的9,235件建議已全部辦理完畢，代表總體滿意結果，213個建議承辦單位以務實舉措，推動解決一批重點難點問題，優化完善一系列政策舉措。

從對代表建議綜合分析結果看，今年涉及「科學、教育、衞生和體育」、「發展規劃和綜合經濟」以及「社會及公共事務」的建議數量位列前三，佔總數近一半。當中包括圍繞深化民生領域改革，提出提升物業服務質量、推動新就業形態勞動者權益保障和健全青少年心理健康教育服務體系等。