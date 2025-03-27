九龍城擬推聯廈聯管　區議員促納入更多小區範圍外舊樓

政府選定4區推行為期一年的「聯廈聯管」驗試劃。九龍城區議會今日(27日)討論相關議題，有區議員指區內的舊樓分布範圍廣範，關注政府能否讓未被列入目標小區的舊樓加入計劃。當局指樂意跟目標範圍外但有意參加計劃的舊樓商談，冀盡快展開招標工作，今年6月推行計劃。

在九龍城區劃定宋皇台、馬坑涌及馬頭角等的目標小區以推行試驗計劃。區議員張景勛指計劃的原意非常好，可是九龍城區的舊樓分布其頗為廣泛，若果目標小區以外，或位置處於「鹹淡水」的舊樓都有參加計劃的訴求，當局可否酌情讓小區以外的大廈都可以參與試驗計劃。

另一區議員黃文港指區內特別多殭屍法團和三無大廈，不少街坊對於政府命令，或消防年檢或者電力檢測都缺乏相關的應對知識，「聯廈聯管」計劃是可以幫助他們解決難題，希望有多些簡單的宣傳，好讓年長的街坊能有所掌握。區議員林博關注推行「聯廈聯管」計劃的時間表，可讓區議員和街坊組織知道計劃的進度。

區議員潘國華指「聯廈聯管」之前已累積一些經驗，希望有關目標小區能夠擴大一些。他又指部分三無大廈曾出現清潔費或維修工程的時候未能全數住戶集資，關注同類情況會在「聯廈聯管」計劃出現。區議員左滙雄建議設立回饋機制，讓參與者分享經驗和建議，讓未來的計劃可更有效地實施。

九龍城民政事務專員、區議會主席蔣志豪回應指，目標小區以外有些大廈有興趣參與計劃，當局樂意跟他們商談，業主可以可以向民政署提供有關大廈的資料，以便考慮和安排。在時間表方面，他指九龍城區議會是4個區裏面最後一個諮詢，希望之後能盡快進行招標工作，邀請非政府組織遞交報價和建議書，甄選方面會視乎組織的物管經驗和能力，以及會否提出新措施來幫助有關大廈。

他指政府明白「聯合聯管」宣傳是重要的，期望區議員可以幫忙做宣傳，讓更多大廈的業主和法團知悉這個計劃，從而主動參與。他指設立回饋機制是好建議，希望過程中跟相關非政府組織緊密聯繫，提供有意參與廈的意見，讓計劃進一步推展至其他地區。