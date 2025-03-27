九龍城區涉太空油5宗案件拘5人　區議員憂入侵校園

「太空油」已列為毒品。九龍城區議會今日(27日)討論「太空油」入侵青少年及加強防措施，有區議員指吸食「太空油」後，青少年可能出現幻覺、暴力傾向或危險行為，對社區治安構成潛在威脅，而對於學生吸食「太空油」更應提高警覺，防患未然然。執法部門指自從上月立法界定「太空油」為毒品後，九龍城區涉相關的案件有5宗及和5人被捕，但沒涉及校園或學生。

執法部門代表指九龍城區的太空油毒品案件中，當中兩宗是街頭巡邏時截停搜查找到的，年齡是31歲和38歲；另外兩宗案件是在拘捕一些刑事罪案的被捕人身上搜獲的，年齡是38歲和51歲；最後1宗是有一個父親大義滅親，帶着24歲的女兒自首，所有被捕人都不涉及校園或學生。

雖然全港約一半中學已參與「健康校園計劃」，但九龍城區43間中學當中，只有8間參加了該計劃。當局明白不少家長、校長對該計劃還有很多疑問，尤其是自願檢測的部分，禁毒處會繼續努力跟學校和家長解釋清楚。

區議員張景勛指間中在街上見到一些年輕人手執疑似吸食「太空遊」的設備，神情恍惚、步履不穩，可能是「吸食太空油」，市民遇此情況除舉報外，還有甚麼可以做。另一區議員賴彥宗指「太空油」可混入很多不同的口味，甚至其他毒品，且價格較低，由於用類似電子煙的載體來吸食。除了販售渠道，打擊「太空油」可否聯合控煙辦或海關，針對電子煙裝置作出源頭上的打擊。

禁毒專員李基舜回應指「太空油」毒品主要成分是一些很普遍的醫療藥物，製作成本很低，很容易在其他地方找得到並偷運入香港。執法部門代表指針對毒品交易，執法部門是有網絡巡邏的，而毒品調查科亦會針對源頭做工夫，若在任何地方見到有人迷迷糊糊，好像吸了太空油，應該見疑即報。