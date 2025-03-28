消保委暗訪新能源汽車4S店　揭消費體驗及銷售合約問題

浙江省消保委近日發布新能源汽車領域消費體驗及銷售備案合約點評狀況，揭露5大合約陷阱、3大銷售亂象，包括強迫消費者購買首年車險、要求消費者額外支付貸款手續費或綜合服務費等。

消保委共對20個新能源汽車品牌在杭州市的45家4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）開展暗訪消費體驗，並相關品牌的銷售備案合約。調查顯示，有12個品牌、18家4S店的工作人員在銷售車輛過程中存在強制消費者在該店購買第一年汽車保險的情況；有6個品牌、13家4S店的工作人員引導消費者貸款購車；有3個品牌、4家4S店的銷售人員表示買車需額外支付貸款手續費或綜合服務費。

銷售合約方面，有9份備案合約對交付時間未做約定或僅約定車到提車、以收到通知為准。賣家通過格式條款或免責聲明告知消費者，交付時間可能受諸多因素影響而變化，但未約定賣家需要承擔的責任。亦有9份備案合約對違約責任約定不明確、未約定賣方違約責任或賣方違約責任較輕。有3份備案合約約定銷售方擁有調整車輛配置的權利，對預定配置與最終交付不一的情況。