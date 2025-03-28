整治農村鋪張亂象　禮金平均下降35%

寧夏自治區4月召開全區農村高額彩禮專項治理工作推進會，持續整治高額彩禮等婚俗陋習。內媒周三（26日）報道，截至目前，寧夏農村適婚人員登記結婚9,378對，零彩禮、低彩禮佔比63.8%，平均彩禮金額下降35%，高額彩禮、大操大辦、鋪張浪費等亂象得到有效遏制。

報道指，寧夏13個部門「點對點」包抓重點縣，208名縣級領導「一對一」包抓重點村，緊盯重點協同推進。寧夏各級社會工作部門建立彩禮統計、標準認定、光榮證申領等制度規范，村規民約、紅白理事會、村民議事會、道德評議會實現行政村全覆蓋。婦聯、團委、民政等部門對接婚慶餐飲、家居百貨等99家商戶，發布204項禮遇內容，開展470場次婚戀交友、集體婚禮等活動。專項治理以來，廣大農民群眾積極響應號召，582名零彩禮、低彩禮、新婚女性本地就業、126人赴福建等外省區就業，243人申請創業貸款。

寧夏自治區黨委社會工作部一處處長楊宗鑫早前表示，當地將以更明確的目標強化自治功能、加強統計調度、正面宣傳引領、落實包抓責任，真正讓零彩禮、低彩禮價值觀立起來，逐步形成全社會廣泛共識，讓高額彩禮由過去「有面子」變成如今「沒面子」，在鑄魂塑形中持續釋放鄉村文化的內在魅力、增強推動鄉村全面振興的內生動力。