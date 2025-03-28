整治農村鋪張亂象 禮金平均下降35%
2025年03月28日 07:04
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寧夏自治區吳忠市鹽池縣婚姻登記處去年為領取結婚證書的青年舉行集體頒證儀式。
寧夏自治區4月召開全區農村高額彩禮專項治理工作推進會，持續整治高額彩禮等婚俗陋習。內媒周三（26日）報道，截至目前，寧夏農村適婚人員登記結婚9,378對，零彩禮、低彩禮佔比63.8%，平均彩禮金額下降35%，高額彩禮、大操大辦、鋪張浪費等亂象得到有效遏制。
報道指，寧夏13個部門「點對點」包抓重點縣，208名縣級領導「一對一」包抓重點村，緊盯重點協同推進。寧夏各級社會工作部門建立彩禮統計、標準認定、光榮證申領等制度規范，村規民約、紅白理事會、村民議事會、道德評議會實現行政村全覆蓋。婦聯、團委、民政等部門對接婚慶餐飲、家居百貨等99家商戶，發布204項禮遇內容，開展470場次婚戀交友、集體婚禮等活動。專項治理以來，廣大農民群眾積極響應號召，582名零彩禮、低彩禮、新婚女性本地就業、126人赴福建等外省區就業，243人申請創業貸款。
寧夏自治區黨委社會工作部一處處長楊宗鑫早前表示，當地將以更明確的目標強化自治功能、加強統計調度、正面宣傳引領、落實包抓責任，真正讓零彩禮、低彩禮價值觀立起來，逐步形成全社會廣泛共識，讓高額彩禮由過去「有面子」變成如今「沒面子」，在鑄魂塑形中持續釋放鄉村文化的內在魅力、增強推動鄉村全面振興的內生動力。