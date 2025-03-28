流感季節冬季持續11周完結　料夏季有一半機會出現

衞生防護中心昨日（27日）宣布，今年的冬季流感季節已經結束。是次流感季節歷時共11個星期，主要流行病毒以甲型（H1）流感為主衞生防護中心總監徐樂堅今日(28日)在電台節目指出，呼吸道確診樣本比例、入院率、學校或院舍爆發數字等，都較基線水平為低，並出現持續下降趨勢，病毒株亦沒有改變，因此有信心冬季流感季節已完結。

徐稱，今次流感季節維持時間比去年短，與新冠疫情前的流感季節相若，期間錄得488宗流感相關成人嚴重個案，其中330人死亡，兒童嚴重個案則有10宗，沒有兒童死亡個案。成人及兒童嚴重個案，分別較疫情前減少兩成及六成，相信與市民願意接種疫苗，亦有很多持份者在社區協助疫苗注射計劃有關。

他表示，截至上周六，各項疫苗接種計劃共接種207萬劑，比上個季度增加12%，不過其中兩個年齡組別的覆蓋率仍然不太理想，第一個是6個月至兩歲的組別，接種率約26%；而50至64歲的接種率大約是25%。徐又稱，根據香港過往數據，新冠疫情前10年，有5年出現夏季流感，因此估計本港今年夏季有一半機會出現流感季節。另外近期新冠病毒活躍程度有上升趨勢，但屬預計之內。諾如病毒方面，去年12月底開始在本港活躍程度上升，近日有所放緩，仍要繼續觀察。