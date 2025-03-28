七欖移師啟德今日開鑼　有球迷指港鐵站離主場館遠「行到氣都咳」

啟德體育園今日（28日）舉行首日「香港國際七人欖球賽」，是首場在主場館舉辦的大型盛事。東網記者今早約9時許、於正式比賽開始前到啟德了解情況，現場天色灰濛、有陣陣微雨。據觀察，到場觀賽的人士以外國人較多，包括到場支持自己國家球隊的斐濟、澳洲及英國球迷，香港球迷則比較少。

來自悉尼的Ken表示，自己非常喜歡七欖的氣氛，以往亦會專程來港觀賽。今年的七欖移師到啟德主場館舉行，他就認為新場館非常壯觀，形容在外國、在悉尼亦很難找到這種場地，又指場館的外觀及規模甚至比悉尼的場地好。

球迷梁先生也是國際七欖的忠實擁躉，表示自己多年來亦會到場支持，「差唔多有就睇」。被問到今年賽事在啟德舉辦，與以往位於銅鑼灣的香港大球場有何分別，他就直言「太遠」，由於自己已年屆七旬，由地鐵站行到主場館「行到氣都咳」。不過他亦表示，新場地的設備較齊全，雖然地點較遠，惟仍較大球場好，若「有車直達、有接駁車嚟到主場館就一流」。

球迷Dave與Michael是英國旅客，也是英國隊的球迷，二人過去10多年亦會專程來港觀賞七欖。今年換到啟德主場館觀賽，二人坦言未知新場地的內部配套如何，例如食物、飲料、洗手間等，又指以往大球場允許球迷自攜食物入場，惟今年不准，可能會影響本地球迷。他們又表示，七欖最重要的是氣氛，希望今年賽事的氣氛會如以往般好。