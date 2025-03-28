龔如心遺產受託人完成籌組理事會　將適時公布遺產管理計劃

就如何處理龔如心遺產的問題，港府於今年一月曾發布聲明，指高院原訟庭委任龔如心慈善管理有限公司為已故龔如心遺產下的慈善信託的受託人。律政司今(28日)發聲明表示，受託人現已完成籌組理事會，並已正式委任5名獨立人士，聯同財經事務及庫務局局長和民政及青年事務局局長成為受託人公司理事會的成員。

高等法院原訟法庭於2024年11月21日批准律政司司長提出正式委任龔如心慈善管理有限公司（受託人） 為龔如心遺產下的慈善信託的受託人的申請。律政司其後任命3名獨立人士，分別為范徐麗泰、任志剛和鄭恩基出任管理機構成員。受託人隨即籌組理事會，受託人現時正式委任譚贛蘭、袁國強、陳錦榮、陳振英和林正財，聯同兩名獲委任的政府官員，成為受託人公司理事會的成員。

律政司指，相信在管理機構的監督下，受託人理事會會隨即開展相關準備工作，盡心盡力管理慈善信託，包括擬備及敲定「中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金和基金」及其他慈善項目的細節。律政司會繼續跟進餘下的法律程序及相關安排直至龔女士的遺產由臨時遺產管理人全面交託至受託人。受託人稍後會根據遺產管理計劃的條款及公司章程，在適當時間公布遺產管理計劃及其他相關資料。

據龔如心在其2002年遺囑列出，將其遺產撥歸華懋慈善基金，用作慈善用途及設立類似諾貝爾獎的獎項。終院在2015年裁定，基金是遺產受託人，而非遺產受益人，遺產需由獨立人士管理。據資料顯示，至2023年龔如心的遺產已滾存至1,400億港元。