內地探索開發低空旅遊項目　擴大免簽國家範圍

國務院辦公廳周三（26日）轉發商務部《關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》，提到探索在具備安全條件的地區開通低空物流航線、開發低空旅遊項目，拓展低空消費場景。此外，有序擴大單方面免簽國家範圍，提升外籍人員過境免辦簽證政策效能，推動相關城市實施過境免簽政策區域聯動。

上述文件提出積極推進首發經濟，支持相關城市打造各具特色的首發活動品牌，以及國內外優質品牌開展新品首發首秀首展活動，並打造一批全球新品首發地標等。其次，要優化外籍人員入境通關手續，在入境區域提供移動支付等一攬子服務，支持相關城市增設境外直飛航線，推動更多商戶開通境外銀行卡受理功能；同時推動已批准設立的市內免稅店盡快完成建設並營業，加強離境退稅政策宣傳。

文件亦提出，辦好「購在中國」等各類大型消費促進活動，支持舉辦更多高水平國際體育賽事、演出演藝活動。此外，要挖掘地方特色美食資源，培育「跟着賽事去旅行」品牌項目，推動具條件城市公共交通場站實施地上地下空間綜合開發，支持具條件城市加強國際郵輪母港配套設施建設；並支持開展現代商貿流通體系建設試點，推動人工智能、虛擬現實、大數據等技術在消費領域深化應用。