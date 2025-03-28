盜53萬元公屋工程款　前物業經理判囚56個月　官斥違誠信兼冇還錢

一名物業管理公司時任物管經理，涉於3年間盜取其公司所負責的公屋及居屋項目多筆工程款項，分別存入自已及妻子的銀行戶口內，涉款逾1,100萬港元。該物管經理早前被廉政公署檢控，今(28日)於區院承認4項盜竊罪，被區院暫委法官溫紹明判監56個月。溫官指本案案情嚴重且涉款金額龐大，被告違反誠信且沒有還款，最終採納區院判刑上限的7年監禁為量刑起點，因被告認罪而獲得三分之一減刑。

男被告李誥涎(46歲)，案發時任職宜居顧問服務有限公司(下稱宜居)的區域物業經理，他承認於2019年5月至2022年5月期間，盜取屬於宜居的多筆工程款項，合共11,410,759.02港元。李的妻子，親子輔導心理學家何善韻(44歲)原亦被控兩項洗黑錢罪，但今獲控方不予起訴。案情指李於案發時負責管理房署轄下的黃大仙下邨（二區）、高翔苑及油美苑的物業管理服務，並於2021年晉升為區域物業經理。李會就涉案屋苑進行建造工程時，替宜居向承建商結清款項，並預備支票讓負責同事簽署後安排付款。

案情續指，案發期間宜居先後向相關承建商發出共319張支票，用於結清在上述屋苑涉及的逾1,141萬港元工程費，事後李擬備的付款紀錄均顯示承建商已兌現支票。惟調查後發現，當中的131張支票實際上存入李的戶口，餘下188張支票被存入李的妻子之戶口，沒有用於向承建商結清款項。經調查後，廉署終在2023年8月2日拘捕李及其妻子。

案件編號：DCCC 964/2024