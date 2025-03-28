緬甸7.9級地震20死　中泰震感強烈　觸發海嘯警報

緬甸周五（28日）下午2時20分和2時32分先後發生黎克特制7.9級和6.4級地震，震源深度30公里，震央位於實皆市附近。接壤緬甸的中國雲南省的昆明和大理；泰國首都曼谷、清邁等地震感強烈。美國地質勘探局（USGS）針對地震可能引發的傷亡和經濟損失發出紅色警報，災難可能蔓延範圍廣泛，估計有35%機會出現介乎1,000至1萬人傷亡。USGS推算，多達1,300萬人感受到今次地震。緬甸曼德勒省一座清真寺在地震中倒塌，造成至少20死。

中國地震台網最初測定下午2時20分的地震為7.7級，後來上調至7.9級；美國地質勘探局則指，地震強度為7.7級，震源深度10公里，震央位於實皆市西北偏北16公里。下午2時32分，緬甸再發生6.4級地震。中國自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部海嘯，但由於震源位於太平洋範圍之外，不會對中國沿岸造成影響，中心將繼續追蹤分析地震和海嘯監測數據。

緬甸震央附近連接曼德勒省阿瓦與實皆之間標誌性阿瓦大橋部分崩塌，曼德勒省部分建築物傾斜，民眾逃到室外躲避。最大城市仰光亦強烈震動，民眾紛紛打電話聯絡親友報平安，導致當地通訊網路出現擁擠。地震後當地市況整體平靜有序，商業活動和交通狀況逐漸恢復，民眾陸續返回室內。緬甸國家管理委員會新聞訊息組發布消息稱，根據緬甸自然災害管理法，緬甸地震受災嚴重地區進入緊急狀態。

泰國全境有震感，曼谷震感持續數分鐘，民眾紛紛離開室內到街上暫避，曼谷有建設中的高樓整幢倒塌。泰國總理佩通坦在布吉視察時收到地震報告，立即中斷原本的會議，緊急召開地震應對會議商討對策。