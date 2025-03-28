數據資源多　生態環境部初步應用DeepSeek監測

生態環境部周三（26日）舉行例行新聞發布會，生態環境部監測司司長蔣火華透露，初創公司深度求索（DeepSeek）的人工智能（AI）大模型已在生態環境部中國環境監測總站和不少地方生態環境監測部門得到初步應用。

蔣火華表示，生態環境監測科技含量高、數據資源多，對AI應用有迫切的業務需求，也能為AI部署落地提供廣闊的應用場景。如在空氣和地表水監測方面，通過開展國控站點數智化改造，讓自動監測實現「無人運維」，現場運維頻次和單次運維耗時將降低70%以上；在生物多樣性監測方面，新型智能設備基本能實現自動化監測，識別準確率逾85%；在聲環境監測方面，城市功能區聲環境質量監測的儀器設備不僅能監測噪聲分貝數，還能識別噪聲源等。

另針對近期有自媒體曝光多宗違法排污行為，蔣火華指這反映出部分地方環境基礎設施建設存在短板、污水處理能力不足的問題；也反映部分企業鋌而走險，通過未審批的排污口或雨洪排口違法排污的問題。該部門將問題線索推送給地方現場核查整改，同時將應用訊息化技術提升排污口數智化管理水平，實現「可聯網、可查詢、可追溯」，並充分運用衞星遙感、自動監控等技術手段溯源執法。