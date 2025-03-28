慢病共治擴至7間普通科門診　料年中再增6診所

政府基層醫療署早前公布，將分階段擴展「慢性疾病共同治理先導計劃」至醫院管理局轄下指定普通科門診診所。計劃的首階段今日(28日)起開始，會在7間普通科門診診所先試行，而計劃的第二階段則會於6月底前，增加另外6間普通科門診診所，期望為弱勢社群提供預防篩查及護理服務，達致「早預防、早發現、早治療」的目標。

今日起參與「慢病共治」的7間普通科門診，包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所、西營盤賽馬會普通科門診診所 (護理及專職醫療診所)、東九龍普通科門診診所、牛頭角賽馬會普通科門診診所、南葵涌賽馬會普通科門診診所、北區社區健康中心，以及天水圍（天業路）社區健康中心。

由於是次計劃主要服務弱勢社群，到普通科門診接受相關服務的參加者，需要年滿45歲或以上、為香港居民，以及未被診斷患有糖尿病或高血壓之外，亦要是綜合社會保障援助計劃受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人、或者持有有效醫療費用減免證明書。

有意參與計劃的合資格人士，可先到地區康健中心或康健站進行初步評估，相關人員會安排參加者到指定普通科門診診所接受預防篩查及護理服務，門診診所收到轉介後，一個月內會與參加者聯絡，並會按參加者的健康風險安排化驗，再根據化驗結果訂定健康管理方案及提供教育及諮詢。合資格人士由首次接受服務當日起計一年內，接受預防篩查及護理服務時，可按相關資格獲全數豁免或部分減免費用。