綜合招聘考試明接受報名　6.7開考

新一輪綜合招聘考試明(29日)起接受報名。有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考，截止報名時間為4月11日下午11時59分。當局提醒有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加此輪暫定於6月7日舉行的考試。

政府已擴展投考需學士學位學歷要求公務員職位的資格至大學三年級的學生。因此，此輪考試將開放予持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2024至25學年或2025至26學年畢業的大學生報考。

綜合招聘考試由中文運用、英文運用及能力傾向測試三張試卷組成。中文運用及英文運用測試不同等級的成績可由香港中學文憑考試，或其他訂明的公開考試中英語文科獲接納的等級成績替代，即在香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試取得訂明語文科等級成績的申請人，將不會被安排應考中文運用及／或英文運用試卷，能力傾向測試則沒有可替代的公開考試成績。部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者在能力傾向測試中取得及格成績，應徵者必須在能力傾向測試考獲及格成績方具備投考資格。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷。

公務員事務局即將推出數碼化《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)，於常設試場舉行數碼化測試，讓考生能全年而不是在指定測試日期參加測試。因應將推出數碼化測試，由6月起，公務員事務局將不再在香港舉行綜合招聘考試當日同時舉行紙本形式的測試。有關推行數碼化測試的詳情將於今年第2季公布。