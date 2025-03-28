積金局就全自由行計劃諮詢一個月　建議僱員可每年轉移一次　

積金局今日（28日）就強積金全自由行提出建議，今日起開為期一個月的公眾諮詢，該局建議，在2025年5月1日或之後入職的「新聘僱員」，可以選擇每年一次將現職的僱主強制性供款強積金權益，全數轉移至僱員自選的強積金計劃下的個人帳戶，該方案與現時僱員自選安排（俗稱強積金「半自由行」）的設計相同。

但就今年5月1日前入職的「現有僱員」，由於其僱主的強積金權益有機會作「對沖」該僱員之前的服務年資如遣散費／長期服務金，積金局建議新設「僱主強制性供款專項帳戶」，「現有僱員」可以每年一次將其僱主一方的積金權益，從僱主參與的強積金計劃下的帳戶全數轉移至僱員自選的強積金計劃下的專項帳戶。

由於「現有僱員」和「新聘僱員」兩個方案分別涉及不同程度的法例修訂和系統配套工作，料「現有僱員」的方案或需較長的籌備時間，該局指，為了讓成員能盡快受惠於「全自由行」，建議分階段實施「全自由行」方案。

積金局行政總監鄭恩賜表示：「建議中的『全自由行』落實後，計劃成員的強積金已歸屬權益中，可自由調動的比例將會由現時超過70%提升至接近100%。這不但能加強打工仔女管理強積金的自主度，更有助激活強積金市場競爭」。