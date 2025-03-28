內地部署整治「掐尖招生」　嚴查入學環節腐敗問題

教育部網站周四（27日）發布消息，教育部辦公廳近日印發通知，部署開展2025年義務教育陽光招生專項行動。專項行動的工作目標是進一步整治「黑箱操作」和「掐尖招生」行為，嚴格管控試點實驗項目等特定類型招生，嚴肅查處招生入學環節不正之風和腐敗問題。

通知明確專項行動的7項重點任務，包括嚴格實行就近入學政策，健全常住學齡人口變化監測預警制度；嚴格落實免試入學要求，入學後實行均衡編班；嚴格管控特定類型招生，各類人才培養改革試點實驗項目以及外語、體育、藝術等特定類型招生全面實行省級審核制度；嚴格規範民辦學校招生，落實義務教育「公民同招」全覆蓋；加強流動兒童入學保障，全面落實以居住證為主要依據的隨遷子女義務教育入學政策；落細特殊群體支持措施，常態化開展控輟保學；落實「教育入學一件事」，以數碼化賦能招生入學工作。

教育部近日亦印發《全國校外教育培訓監管與服務綜合平台應用管理辦法》，聚焦更好發揮全國校外教育培訓監管與服務綜合平台服務社會、支撐監管的作用，着力保障家長學生和各方合法權益。當中明確，校外教育培訓機構應直接入駐或系統接入上述平台，並主動將預收費全額納入監管。