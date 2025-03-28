玄學家認為自然災害與「九運」有關　明起農曆3月或更頻繁

就半年首3月地震等連場自然災害，玄學家雲文子認為與「九運」有關。她表示，今年最動盪的時段為，農曆3至4月、6至7月，而明天（29日）為農曆3月1日。她續指，踏入農曆3月，自然災害或變得頻繁，與「九運」有關。

她表示，踏入「九運」第二年，世界運勢、格局變化也較大，因為在頭三年轉大運，波動起伏會較強，「九運」屬離火的格局，代表火災，地震，地殼變動，自然災禍，地殼變動也引起海嘯的危機。

對於曾有預言認為日本6至8月會有大災難，她指暫時未見日本會出現很大的災難，但普遍來說，今年日本、南韓動盪夠大。隨着踏入農曆3、4月，東南位置、亞洲國家的自然災害會較強，或出現地震、火災。

她又表示，以奇門遁甲推算2025蛇年世界運勢，「傷門」逢「太沖」相剋臨格局「己加己，地戶逢鬼，問病必死，百事不利，暫不為謀， 謀則為凶。」她指這段時間代表人心惶惶、神經質、情緒不好，所以這兩個農曆月份普遍來說負能量會比較強。她說這絕對連帶世界經濟，也有負面影響，整體負能量也比較多。