2024中國科學十大進展　月壤研究居首

中國國家自然科學基金委員會周四（27日）在2025中關村論壇年會開幕式上，發布2024年度中國科學十大進展，其中「嫦娥六號返回樣品揭示月背28億年前火山活動」位居榜首。

十大進展主要涉及數理天文信息、化學材料能源、地球環境和生命醫學等科學領域。榜首研究指出，嫦娥六號月背月壤樣品與位於月球正面的美國太陽神任務和嫦娥五號任務返回樣品存在巨大差異，填補月球背面樣品研究歷史空白，為研究月球背面火山活動、撞擊歷史和月球背面與正面地質差異提供直接證據，開啟月球研究新階段。

國家自然科學基金委員會介紹，中國科學十大進展遴選活動自2005年啟動，旨在宣傳中國基礎研究取得重大進展，激發廣大科技工作者科研熱情，促進公眾了解、關心和支持基礎研究。本屆從700多項基礎研究成果中遴選出31項成果，邀請包括440餘位兩院院士在內，2,700餘位專家學者實名投票，評選出10項重大科學研究成果。

2024年度中國科學十大進展：

1. 嫦娥六號返回樣品揭示月背28億年前火山活動

2. 實現大規模光計算晶片的智能推理與訓練

3. 闡明單胺類神經遞質轉運機制及相關精神疾病藥物調控機理

4. 實現原子級特徵尺度與可重構光頻相控陣的納米激光器

5. 發現自旋超固態巨磁卡效應與極低溫製冷新機制

6. 異體CAR-T細胞療法治療自身免疫病

7. 額外X染色體多維度影響男性生殖細胞發育

8. 凝聚態物質中引力子模的實驗發現

9. 高能量轉化效率錒系輻射光伏微核電池的創製

10. 發現超大質量黑洞影響宿主星系形成演化的重要證據